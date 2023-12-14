Соглашение о запрете вредных субсидий продолжает получать сторонников

К соглашению о запрете вредных рыболовных субсидий уже присоединилось 55 стран — половина от числа, необходимого для вступления документа в силу. О готовности соблюдать предложенные правила заявили Великобритания и Гамбия.

Представители Гамбии и Великобритании 13 декабря передали в ВТО документы, подтверждающие официальное принятие их странами соглашения о запрете вредных рыболовных субсидий, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации. На церемонии, посвященной этому событию, от лица Гамбии присутствовал министр внутренних дел Сеяка Сонко, а от Великобритании — министр по делам Африки и международному развитию Эндрю Митчелл. Он объявил, что Соединенное Королевство передаст 1 млн фунтов для Механизма финансирования рыболовства ВТО.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рада официальному принятию соглашения о рыболовстве Гамбией — первой из наименее развитых стран, пошедших на этот шаг. Она также поблагодарила Великобританию как за присоединение к соглашению, так и за средства, направленные в ВТО.

По мнению Нгози Оконджо-Ивеалы, непрерывающийся процесс принятия соглашения странами всех регионов мира и уровней развития подтверждает широкое признание в мире насущной необходимости защиты океанов.

Напомним, что соглашение устанавливает правила, запрещающие субсидии, которые угрожают устойчивости рыболовства. Применение этих правил должно обеспечить устойчивое использование и сохранение морских ресурсов.

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