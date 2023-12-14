В правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна внесли большой блок изменений

Минсельхоз внес изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Поправки вступят в силу с 24 декабря.

Изменения в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна внесены приказом Минсельхоза от 18 октября 2023 г. № 801. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, действие правил распространили на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Есть и другие поправки.

Изменения внесены как в блок по промышленной, так и в блок по любительской рыбалке.

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