Отрасль глазами банков: глава РСХБ рассказал о перспективных направлениях развития

Большой пакет проектов по строительству флота и береговых заводов компании заявили к реализации в рамках программы квот под инвестиции. Среди перспективных для вложений направлений в отрасли также логистическая инфраструктура, транспортные суда, аквакультура, отмечает председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Привлекать вложения в рыбной промышленности помимо строительства промысловых судов и береговой переработки в перспективе также будут проекты, направленные на развитие экспорта и импортозамещение, заявил глава Россельхозбанка Борис Листов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«География поставок российской рыбной продукции на внешние рынки продолжает расширяться, в основном за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китая, Южной Кореи), Африки и Южной Америки. Освоение новых экспортных рынков будет продолжено, в частности, планируется кратно увеличить поставки рыбной продукции в страны Латинской Америки и Индию», — обратил внимание председатель правления РСХБ.

Наращивание экспорта требует дополнительного объема инвестиций в модернизацию перерабатывающих, холодильных мощностей, флота, логистических терминалов, отметил Борис Листов.

«Что касается проектов по импортозамещению, то здесь речь идет о снижении зависимости от импорта кормов, смолта и оборудования. Именно этот фактор является одним из основных ограничителей роста производства продукции. Очевидно, что решение этого вопроса потребует дополнительного финансирования», — прокомментировал собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Кроме того, по мнению экспертов Россельхозбанка, представляются инвестиционно привлекательными проекты в смежных с рыбной промышленностью областях. «Это, в частности, строительство рефрижераторного флота. Действующий флот стареет, что создает риск для разрыва логистических холодовых цепочек, своевременной доставки продукции с промысла на склад. На текущий момент средний возраст отечественных судов превышает 30 лет. По разным оценкам, в ближайшие 10–15 лет России понадобятся 50–70 новых рефрижераторных судов для доставки рыбопродукции с промысла», — рассказал глава банка.

В качестве еще одного важного направления Борис Листов выделил строительство холодильных мощностей на Дальнем Востоке.

В сфере внимания экспертов и товарная аквакультура. «За последние несколько лет этот сегмент стабильно показывает прирост. Только по итогам первого полугодия 2023 года объем производства в России вырос на 5,8% и составил 228 тыс. тонн. Наиболее динамично развивается выращивание лососевых рыб.

Несмотря на это, доля аквакультуры в общем объеме предложения рыбы отечественного рыбохозяйственного комплекса все равно остается на низком уровне. Неслучайно на прошедшей недавно стратегической сессии по продовольственной безопасности председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин назвал наращивание выпуска товарной аквакультуры одним из направлений, по которым необходимо усилить работу», — напомнил глава Россельхозбанка.

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