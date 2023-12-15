Для промысла креветки и устриц на Дальнем Востоке ввели допограничения

Минсельхоз выпустил приказ о дополнительных ограничениях промысла северной креветки и устриц на Дальневосточном бассейне на 2024 г. Речь идет о добыче этих объектов в Японском море.

Приказом Минсельхоза от 27 ноября 2023 г. № 879 установлены дополнительные меры регулирования промысла в Дальневосточном бассейне на 2024 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с 1 марта 2024 г. по 31 марта 2024 г. вводится запрет рыболовства северной креветки в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20' с.ш. и в Западно-Сахалинской подзоне. Исключение сделано для добычи в научно-исследовательских и контрольных целях.

Предусмотрен запрет до конца 2024 г. на добычу устриц в Амурском заливе в подзоне Приморье к северу от параллели 43°10' с.ш. Здесь также сделано исключение для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

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