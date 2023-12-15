Глава Росрыболовства предложил активнее использовать институт атташе для развития рыбного экспорта

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на встрече в Минсельхозе назвал возможные меры для продвижения российской рыбопродукции за рубежом. Это в том числе более широкое использование возможностей атташе по АПК.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков принял участие в рабочей встрече, посвященной развитию экспорта российской рыбной продукции.

Участники встречи в Министерстве сельского хозяйства обсудили решения и меры, которые будут способствовать снятию внутристрановых барьеров и продвижению продукции российских рыбопромышленников в странах-импортерах.

Глава Росрыболовства отметил необходимость диверсификации экспорта. Также в качестве одной из основных задач он выделил наращивание взаимодействия между компаниями и представителями загранаппарата Минсельхоза РФ на местах, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

«На новых рынках возникает очень много вопросов, и там, где у Росрыболовства нет представительств, мы хотели бы, чтобы вы были нашей надежной опорой и помогали и рыбакам, и Росрыболовству, в продвижении интересов, — обратился он к атташе. — Кроме того, необходима база импортеров рыбной продукции и ключевых игроков в ритейле и сегменте HoReCa».

Среди приоритетных направлений развития поставок в 2024 г. Илья Шестаков назвал Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бразилию, Турцию, Алжир, Нигерию и Иран.

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