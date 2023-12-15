На Камчатке завершился сезон наблюдений за серыми китами

Биологи озвучили итоги очередного полевого сезона исследований серых китов в Кроноцком заповеднике. Наблюдения проводились с мая по октябрь в бухте Ольга и ее окрестностях.

Экспедицию организовали при поддержке компании «Новатэк». Всего в прошедшем полевом сезоне ученые идентифицировали 127 разных особей. Теперь «камчатский каталог», который ведется с 2022 г., включает уже 180 серых китов, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

По данным специалистов, многие животные прошли через Кроноцкий залив в начале лета, не задерживаясь надолго, вероятно, направляясь к своим основным местам нагула. При этом некоторые киты все же остались на весь сезон. Биологи рассказали, что многие из этих особей были постоянными соседями исследователей и в прошлом году.

Ученые отметили некоторые изменения в «нагульной» жизни морских млекопитающих. Если в 2022 г. киты почти весь сезон провели в бухте Ольга, то в этом году в течение лета они постепенно смещались от устья реки Ольга вдоль побережья Кроноцкого залива на запад, к устьям рек Кроноцкая, Комарова и Тихая. Также было зарегистрировано постепенное снижение численности животных в исследуемом районе: с конца августа по октябрь исследователи встретили всего несколько кормящихся особей, в то время как в октябре 2022 г. их было больше 15.

Снижение численности кормящихся животных и их пространственное перераспределение биологи связывают с изменениями распределения биомассы бентосныхбеспозвоночных, в том числе мелких рачков (изопод, амфипод) — основного корма серых китов. Это подтверждает предварительный анализ проб бентоса. Он показал уменьшение размеров и снижение биомассы бентосных организмов.

«Перемещение по акватории в поисках более богатых пищей участков — обычное явление, которое отмечается и в других нагульных районах серых китов. После восстановления биомассы бентоса киты могут вновь использовать прежние кормовые участки. Для выявления периодичности в использовании камчатского нагульного района серыми китами необходимы многолетние наблюдения и регулярная оценка состояния бентоса», — отметила научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника Евгения Волкова.

Биологи обратили внимание, что Кроноцкий залив — важное место нагула для самок с детенышами. В этом году их было отмечено шесть пар. Мелководные протяженные прибрежные участки предпочтительны для китят, так как им физически легче кормиться на небольших глубинах и здесь они лучше защищены от нападения косаток. Комплексные исследования серых китов в заливе будут продолжены в 2024 г., уточнили в заповеднике.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews