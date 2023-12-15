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На Камчатке ученые продолжают исследовать серых китов. Фото научного сотрудника Кроноцкого государственного заповедника Евгении Волковой

На Камчатке завершился сезон наблюдений за серыми китами

Биологи озвучили итоги очередного полевого сезона исследований серых китов в Кроноцком заповеднике. Наблюдения проводились с мая по октябрь в бухте Ольга и ее окрестностях.

Экспедицию организовали при поддержке компании «Новатэк». Всего в прошедшем полевом сезоне ученые идентифицировали 127 разных особей. Теперь «камчатский каталог», который ведется с 2022 г., включает уже 180 серых китов, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

По данным специалистов, многие животные прошли через Кроноцкий залив в начале лета, не задерживаясь надолго, вероятно, направляясь к своим основным местам нагула. При этом некоторые киты все же остались на весь сезон. Биологи рассказали, что многие из этих особей были постоянными соседями исследователей и в прошлом году.

Ученые отметили некоторые изменения в «нагульной» жизни морских млекопитающих. Если в 2022 г. киты почти весь сезон провели в бухте Ольга, то в этом году в течение лета они постепенно смещались от устья реки Ольга вдоль побережья Кроноцкого залива на запад, к устьям рек Кроноцкая, Комарова и Тихая. Также было зарегистрировано постепенное снижение численности животных в исследуемом районе: с конца августа по октябрь исследователи встретили всего несколько кормящихся особей, в то время как в октябре 2022 г. их было больше 15.

Снижение численности кормящихся животных и их пространственное перераспределение биологи связывают с изменениями распределения биомассы бентосныхбеспозвоночных, в том числе мелких рачков (изопод, амфипод) — основного корма серых китов. Это подтверждает предварительный анализ проб бентоса. Он показал уменьшение размеров и снижение биомассы бентосных организмов.

«Перемещение по акватории в поисках более богатых пищей участков — обычное явление, которое отмечается и в других нагульных районах серых китов. После восстановления биомассы бентоса киты могут вновь использовать прежние кормовые участки. Для выявления периодичности в использовании камчатского нагульного района серыми китами необходимы многолетние наблюдения и регулярная оценка состояния бентоса», — отметила научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника Евгения Волкова.

Биологи обратили внимание, что Кроноцкий залив — важное место нагула для самок с детенышами. В этом году их было отмечено шесть пар. Мелководные протяженные прибрежные участки предпочтительны для китят, так как им физически легче кормиться на небольших глубинах и здесь они лучше защищены от нападения косаток. Комплексные исследования серых китов в заливе будут продолжены в 2024 г., уточнили в заповеднике.

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