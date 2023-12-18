Бизнес освободили от проверок до конца 2024 года

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 г. Исключение сделано для нескольких случаев.

Кабмин выпустил постановление о продлении моратория на проверки до конца 2024 г. Исключение, как и в 2023 г., предусмотрено для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. А также для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

К объектам чрезвычайно высокого и высокого риска относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Что касается индикаторов рисков, такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

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