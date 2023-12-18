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Одно из направлений использования сардины-иваси — производство муки

Мука из иваси открывает новые перспективы

Вылов сардины-иваси в этом году превысил полмиллиона тонн. Одно из направлений использования этой рыбы — производство муки. Дополнительные возможности для поставок этой продукции есть как за рубежом, так и в России, рассказали в Рыбном союзе.

К началу декабря вылов иваси на 81% превысил показатель за аналогичный период 2022 г. и достиг 501,4 тыс. тонн. Если сравнивать с тем же периодом 2021 г., то объем добычи удвоился, отметили в Рыбном союзе. Анализ ситуации с добычей и поставками сардины объединение опубликовало в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

«Успешный промысел позволяет наращивать экспорт мороженой сардины: в ноябре его объем на 24% выше, чем в октябре, и составляет рекордные за всю историю наблюдений 83 тыс. тонн (на 46 млн долларов)», — сообщили в организации.

Экспорт иваси за 11 месяцев вырос на 79%год к году, до 270 тыс. тонн. В денежном выражении он выше на 118% — на 140 млн долларов.

Средняя экспортная цена на 22% выше, чем в прошлом году, и составляет 0,52 доллара за килограмм.

Другое направление для использования иваси — производство рыбной муки. 10% ее выпуска приходится на этот вид рыбы. По данным Росстата, за 10 месяцев выработано 148 тыс. тонн муки и гранул из водных биоресурсов − на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За пять лет — с 2017 по 2022 гг.— рост превысил 60%.

На глобальном рынке спрос на рыбную муку растет из-за развития аквакультуры. В связи с высоким мировым спросом и близостью к азиатским рынкам большая часть произведенной в России рыбной муки уходит на экспорт. В январе-октябре 2023 г. ее экспорт вырос на 18% год к году, до 128 тыс. тонн.

Дополнительные возможности для российских производителей рыбной муки имеются в Китае, обратили внимание в Рыбном союзе. Перу, которая несколько лет назад была ключевым поставщиком, сейчас с трудом выбирает свою квоту на вылов анчоусов в 1,68 млн тонн, а ее доля в импорте рыбной муки в Поднебесную снизилась к прошлому году вдвое — до 4,8% от общего объема.

Тем временем в России использование невостребованных пищевым спросом ресурсов на переработку позволит получить на 40-60 тыс. тонн больше рыбной муки, полагают аналитики. Но для достижения рентабельности производства потребуются инвестиции в производство.

Есть потенциал роста продаж рыбной муки и на российском рынке. Сектор выращивания лососевых на 90% обеспечивался импортными кормами. По данным Росрыболовства, чтобы закрыть текущие потребности аквакультуры, необходимо до 30 тыс. тонн муки, пригодной для выработки рыбных кормов, отметили в союзе.

С учетом роста производства продукции аквакультуры к 2030 г. до 618 тыс. тонн, выпуск кормов для индустрии как минимум должен удвоиться и достигнуть не менее 800 тыс. тонн, включая 300 тыс. тонн — для лососевых, которым, как и осетровым нужны животные белки, оценили в объединении.

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