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Ученые получили уникальные данные о морских экосистемах

Ученые собрали данные о биопродуктивности вод Шпицбергена

Морские экосистемы в районе архипелага Шпицберген исследовала российская экспедиция на НИС «Дальние Зеленцы». Ученые собрали данные о биологической продуктивности морских вод в условиях полярной ночи.

В рейсе участвовали представители Мурманского морского биологического института РАН, Санкт-Петербургского филиала Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Рейс длился 26 суток, сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Исследования ММБИ РАН показали, что даже во время полярной ночи воды, омывающие западное побережье Шпицбергена, имеют высокую биологическую продуктивность. Она достигается за счет выявленных высоких концентраций растворенного органического вещества, приносимого атлантическими водами системы Гольфстрима и активности гетеротрофных прокариот (бактерий). От биологической продуктивности морских экосистем напрямую зависит рыбный промысел, обратили внимание специалисты.

Выяснилось, что численность гетеротрофных прокариот в водах западной части Шпицбергена превышала таковую в других арктических регионах, отметил доктор биологических наук профессор Павел Макаревич. По его словам, это свидетельствует о более высоком продукционном потенциале района наблюдений. Павел Макаревич подчеркнул, что относительно высокие концентрации планктонных вирусов и прокариот могут служить доказательством их значительной активности в период полярной ночи и существенной роли в поддержании сообществ пелагиали.

«Результаты обработки полученного материала должны показать, является ли установленный ранее факт закономерностью или частным случаем функционирования планктонных сообществ в период полярной ночи, поскольку водные массы в районе архипелага Шпицберген в зимний период до сих пор остаются практически «белым пятном» в морских научных исследованиях», — отметил Павел Макаревич.

Мурманский морской биологический институт проводит научные исследования в районе архипелага Шпицберген с 1960-х гг. Начиная с 1990-х гг. работы приобрели комплексный экосистемный характер: изучаются все компоненты морских экосистем: от бактерий до белого медведя.

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