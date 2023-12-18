Крымский санаторий обязали заплатить штраф за загрязнение реки

В Республике Крым природоохранная прокуратура выявила загрязнение реки Арматлук санаторно-курортной организацией. По данным ведомства, ущерб водным биоресурсам составил около 1,5 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что юрлицо при сборе и обработке сточных вод сбрасывало загрязняющие вещества в акваторию Арматлука, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с санаторной организации причиненного вреда. Требования были удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.

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