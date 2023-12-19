Норвегия и Фареры обменялись квотами на будущий год

Королевство Норвегия и Фарерские острова заключили соглашение по обмену квотами на 2024 г. Стороны предоставили друг другу лимиты трески, пикши, северной путассу и других видов.

Фарерские рыбаки смогут добыть в норвежских водах 4 345 тонн трески и 980 тонн пикши. Это на 600 и 120 тонн меньше, чем годом ранее, пишет портал The Fishing Daily. По его данным, допустимый прилов останется прежним: 500 тонн для трески и 400 тонн для пикши.

Отмечено, что фарерцы смогут дополнительно добыть 5 800 тонн трески, 550 тонн пикши и 350 тонн других видов (в качестве прилова) по соглашению об обмене квотами с Россией.

В свою очередь норвежские рыбаки получили право освоить в водах Фарер 53 600 тонн северной путассу, 2 600 тонн мольвы (-400 тонн) и 1 300 тонн морского налима (-200 тонн). Допустимый объем прилова других видов снижен на 200 тонн — до 600 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Также норвежцы смогут добыть 6 600 тонн скумбрии в фарерских и международных водах, а также в собственной исключительной экономической зоне.

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