В Волгоградской области выросли уловы

За 11 месяцев 2023 г. в Волгоградской области добыли на 600 тонн больше рыбы, чем за весь предыдущий год. Львиную долю вылова приносят Цимлянское и Волгоградское водохранилища.

С января по ноябрь в регионе освоено 6872 тонны озерно-речной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации со ссылкой на информацию комитета сельского хозяйства. Отмечено, что в Цимлянском и Волгоградском водохранилищах добыто 3773 тонны и 2318 тонн соответственно. Выросли объемы производства продукции и в прудовых хозяйствах — до 715 тонн рыбы.

В области на 51% увеличилась реализация живой рыбы — с 472 тонн в 2022 г. до 715 тонн в январе-ноябре 2023 г. На 26% увеличилось производство замороженной продукции: с 2630 тонн до 3304 тонн. В целом объем переработки прибавил на 17% и составил 4414 тонн. В регионе производят копченую, сушено-вяленую продукцию, пресервы, фарш, филе, консервы и другие изделия.

С начала года в областные водоемы выпущено в общей сложности 11 млн мальков русского осетра, стерляди, белого амура, толстолобика и сазана, обратили внимание в комитете.

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