На Кубани хотят увеличить количество акваферм

В Краснодарском крае объявлены два аукциона по рыбоводным участкам. На первых торгах разыгрываются 13 РВУ для пастбищной аквакультуры, на вторых — четыре для индустриальной.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Оба аукциона состоятся в Ростове-на-Дону.

Согласно документации, рыбоводы, желающие заняться пастбищной аквакультурой, могут подать заявки до 19 января. Предлагаются акватории на реках и балках, площади участков составляют от 10,5 до 80 га. Стартовая стоимость РВУ — от 8,4 тыс. до 64 тыс. рублей, торги назначены на 22 января.

Прием заявок на второй аукцион продлится до 15 января. Участки под индустриальную аквакультуру располагаются в акватории Черного моря, их размер варьируется от 14,5 до 32,2 га. Начальные цены — от 180,5 тыс. до 401,4 тыс. рублей, аукцион должен пройти 29 января.

Все РВУ предоставляются на 25 лет.

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