Иваси по-прежнему пополняет «копилку» уловов

Вылов сардины-иваси к 17 декабря составил около 525 тыс. тонн, приводит статистику Тихоокеанский филиал ВНИРО. Скумбрии, по его данным, освоили 14,2 тыс. тонн.

В прошедшую неделю на сардине и скумбрии работало 14 средне- и крупнотоннажных судна под российским флагом, оснащенных пелагическими тралами. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в среднем ежесуточно на лову находилось всего 4 единицы флота, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ТИНРО. По информации филиала, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и южнее Малой Курильской гряды при температуре поверхности океана 7-11°С.

Уловы сардины все еще высокие, но ниже, чем в предыдущие недели промысла, отмечают ученые. Максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 577 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 193 тонны, за неделю поймано 5 787 тонн.

Уловы скумбрии находятся на уровне предыдущей недели, но уступают показателям 2020-2021 гг., констатируют специалисты. Некоторые суда добывали до 111 тонн за сутки, среднее значение — 32 тонны на СС, недельный вылов — 729 тонн.

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