Подозрительная икра не доехала до Белоруссии

Мобильная группа Смоленской таможни задержала товарную партию из 345 кг лососевой икры без ветеринарных сопроводительных документов. Деликатес везли в Белоруссию.

Расфасованную в пластиковые контейнеры икру кеты нашли в автомобиле, остановленном на федеральной автодороге М-1 «Беларусь», сообщили Fishnews в пресс-службе Смоленской таможни.

«Поскольку товар перемещался без необходимых ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, он передан специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям для проведения контроля в рамках имеющихся полномочий», — рассказал начальник Смоленской таможни Рустам Якубов.

Отмечено, что двумя неделями ранее смоленские таможенники пресекли вывоз в Белоруссию более 1 тыс. жестяных банок лососевой икры общим весом более 150 кг. Икру везли с аналогичными нарушениями. Товар был передан сотрудникам Россельхознадзора.

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