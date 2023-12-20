Поставки живых морепродуктов упростили через «Мой экспорт»

Выдача экспортных лицензий на ряд товаров полностью перешла на платформу «Мой экспорт», сообщили в РЭЦ. Это в том числе оформление документов для поставок живых рыбы и морепродуктов.

Платформа «Мой экспорт» — официальный канал для получения лицензии Минпромторга. Среди групп товаров, на которые можно оформить документ, живая рыба, ракообразные и моллюски, а также другие живые водные биоресурсы, сообщили Fishnews в пресс-службе Российского экспортного центра.

«Перевод сервиса на цифровую платформу «Мой экспорт» позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортеров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе «Мой экспорт», там же отображается результат услуги, доступный для скачивания», — уточнил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) Алексей Солодов.

В сервисе «Документы. Экспортные лицензии» заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы. Затем заявка направляется на регистрацию в Минпромторг, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале «Мой экспорт» в течение десяти рабочих дней.

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