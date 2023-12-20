В Краснодарском крае планируются новые торги по РВУ

В Краснодарском крае на аукцион выставлены еще 10 участков под аквакультуру на внутренних водных объектах. Заявки принимаются до 26 января.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагается приобрести права пользования участками в Каневском, Павловском, Староминском, Тихорецком, Тимашёвском и Калининском районах.

Это РВУ площадью от 12 га до 138 га. Стартовые цены лотов — от 9,6 тыс. до 110 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 7 февраля в Ростове-на-Дону. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Напомним, в январе должны состояться еще два аукциона по рыбоводным участкам на Кубани — для пастбищной и индустриальной аквакультуры.

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