Минэкономики запустило портал для экспортеров

Министерство экономического развития запустило Единый портал внешнеэкономической информации. В дальнейшем наполнение портала планируется расширить.

По словам создателей, информационный ресурс будет полезен предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим экспорт в зарубежные страны. Навигатор представляет собой клиентский путь от этапа заключения контракта до фактической поставки товара, включая расчеты по нему и полное исполнение сделки, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Сервис доступен для всех пользователей через интернет для поиска подходящего сценария под конкретную поставку или сделку. Выбор осуществляется по товару, стране назначения экспорта, а также стране транзита или вида транспорта. В нынешней версии навигатора содержится около 100 сценариев по 40 приоритетным товарам, которые экспортируются в 12 стран.

Клиентский путь экспортера состоит из нескольких этапов, каждый из которых содержит набор административных процедур, операций и шагов. По каждому элементу указаны временные и финансовые затраты экспортера, которые могут различаться в зависимости от страны назначения, группы товаров, вида и направления перевозки. Кроме того, предусмотрена обратная связь для вопросов и предложений участника ВЭД по оптимизации процедуры оформления экспортных поставок.

Целью проекта, по словам директора департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилии Щур-Труханович, является в том числе широкое информирование бизнес-сообщества о возможностях получения мер поддержки и оформления необходимых разрешительных и таможенных документов для экспортеров. На портале ved.gov.ru есть возможность переадресации на информационные ресурсы уполномоченных органов исполнительной власти и сайты профильных организаций — Минпромторга, Федеральной налоговой службы, Россельхознадзора, Федеральной таможенной службы, Торгово-промышленной палаты, Российского экспортного центра, ЦБ и других.

В дальнейшем Минэкономразвития России планирует расширить наполнение цифровых сервисов, включив в него автоматизацию процесса отслеживания срока действия мер, реализацию автоматического расчета сумм предполагаемого и устраненного ущерба в реестре ограничительных мер по каждой мере, а также увеличив количество сценариев экспортных поставок из России в иностранные государства, включая логистику.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews