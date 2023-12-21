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Прирост вылова на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. практически целиком обеспечил Дальний Восток. Фото предоставлено ЮКРК

Промысловики ударно подходят к завершению года

К последней декаде года российские рыбаки подошли, выловив почти 5,2 млн тонн водных биоресурсов. Прирост на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. практически целиком обеспечил Дальний Восток.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 20 декабря российские рыбаки освоили более 5,18 млн тонн водных биоресурсов. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По Дальневосточному бассейну уловы выросли на 14,7% по отношению к уровню 2022 г. — до 3,91 млн тонн. Вылов минтая составил 1,86 млн тонн (+8,9 тыс. тонн), сельди — около 380 тыс. тонн, камбал — 74,7 тыс. тонн, трески — почти 111 тыс. тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей на 13% превзошел уровень 2021 г. (предыдущего «нечетного» года), достигнув 609 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, общая загрузка холодильников в Приморском крае составляет 49%. В терминалах находится 55,6 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

Суммарный вылов на Северном бассейне приблизился к 462 тыс. тонн рыбы. Трески добыто 269 тыс. тонн, пикши — 78 тыс. тонн, мойвы — 23 тыс. тонн.

В Западном бассейне предприятия освоили почти 77 тыс. тонн водных биоресурсов. Более половины этого объема приходится на шпрота — 39,3 тыс. тонн. Кроме того, на счету рыбаков 24,8 тыс. тонн балтийской сельди.

Несмотря на непростую ситуацию с промыслом в Азово-Черноморском бассейне, предприятия сумели добыть там более 40,7 тыс. Тонн. В том числе 12,2 тыс. тонн хамсы и 14,8 тыс. тонн шпрота (+4,8 тыс. тонн).

Волжско-Каспийский бассейн в этом году держится в тройке лидеров — с выловом в размере 86,8 тыс. тонн. На промысле кильки освоено почти 30 тыс. тонн. Частиковых видов рыб поймали 22 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили 549,5 тыс. тонн водных биоресурсов.

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