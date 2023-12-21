Британия и Норвегия определили условия рыбацкого сотрудничества на 2024 год

Соединенное Королевство и Норвегия провели на ежегодные переговоры по вопросу доступа в воды друг друга в будущем году. Они заключили соглашение, которое обеспечит рыбакам двух стран возможность ловить треску, пикшу, хека, сельдь и другие виды в Северном море.

Соглашение опубликовано на сайте правительства Великобритании, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбаки обоих государств смогут добыть по 30 тыс. тонн белой рыбы, что соответствует уровню 2023 г. Кроме того, каждая из сторон получила право освоить 20 тыс. тонн сельди.

Соединенное Королевство и Норвегия договорились, что квоты могут быть пересмотрены в сторону увеличения в течение 2024 г.

Согласно пресс-релизу британского правительства, стороны также обсудили контроль промысла, обмен электронными данными и научно-техническое сотрудничество. Лондон и Осло обязались уведомлять друг друга об изменениях законодательства в области рыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews