Беспилотники помогут быстрее находить нефтеразливы

Российские ученые разработали новый метод поиска нефтянных загрязнений. Специалисты предлагают использовать мультиспектральные камеры, прикрепленные к квадрокоптерам.

Над проектом работают сотрудники Астраханского государственного технического университета и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН. Ученые утверждают, что мультиспектральные камеры, установленные на квадрокоптерах, помогают быстрее и точнее определить масштаб загрязнения водоемов нефтепродуктами: сырой нефтью, лодочными маслами, дизельным топливом.

Специалисты провели лабораторный эксперимент и проанализировали спектры отражения солнечного света от различных загрязнений. Разработку тестировали и в полевых условиях. Новый подход позволяет определять загрязнения водоемов размерами от 10 см, что невозможно выполнить известными в настоящий момент методами, рассказали Fishnews в пресс-службе АГТУ.

Испытывали технологию в солнечный день с высоты 50 м на полигоне с пресной водой в Астрахани. С помощью камер на БПЛА ученые получили снимки лодочной станции. Затем кадры обработала специальная программа, созданная специалистами университета, и определила наличие загрязнений. По итогам эксперимента вокруг лодок были обнаружены пятна меньше 1 кв. м.

Программа отличает масляное пятно от дизельного топлива, нефти и т.д. При помощи нескольких математических формул она анализирует кадры, проводит расчеты и определяет загрязнения.

Ученые обращают внимание, что сегодня известны методы обнаружения загрязнений с помощью спутниковой съемки, но они не позволяют выявить нефтеразливы оперативно из-за длительного обновления изображений. Кроме того, низкое разрешение полученных кадров затрудняет поиск небольших пятен.

Специалисты подчеркивают: с помощью нового подхода обнаружить и ликвидировать разливы нефтепродуктов можно очень быстро. Отмечено, что методика выгодна и экономически: понадобится только квадрокоптер, камера и специалист, который будет работать с программой.

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