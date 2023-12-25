Вопросами рыбной отрасли будет заниматься новая правкомиссия

Правительство решило создать единую комиссию по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Новый орган будет заниматься координацией для реализации госполитики в этой сфере.

Постановлением от 22 декабря 2023 г. № 2251 правительство утвердило положение о Правкомиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Новый орган приходит на смену двум правительственным комиссиям — по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий и по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что новая правкомиссия — координационный орган для обеспечения согласованных действий федеральных ведомств, исполнительных органов регионов и организаций для реализации единой госполитики в сфере АПК, в области рыбного хозяйства и аквакультуры и устойчивого развития сельских территорий.

Работа комиссии должна быть направлена на то, чтобы обеспечивать согласованные действия указанных структур по разработке основных направлений госполитики в области агропрома, рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских территорий; разрабатывать ключевые направления по совершенствованию правового регулирования в этих сферах; координировать деятельность федеральных и региональных ведомств по разработке документов стратегического и программно-целевого планирования в этих сферах.

Состав комиссии должно утвердить правительство, в ее рядах может быть не более 20 человек.

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