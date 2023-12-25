Сахалинские участки для КМНС попытаются распределить вновь

Два морских участка для традиционного промысла на севере Сахалина снова выставили на конкурс. Заявки представителей коренных малочисленных народов принимаются до 25 января — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, оба рыболовных участка расположены в Ногликском районе — в заливах Ныйский и Чайво. Площади РЛУ — 158 и 153 га. На протяжении текущего года эти акватории выставлялись на торги неоднократно.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или от места нахождения общины. Акватории предоставят победителям на 20 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews