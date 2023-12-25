Высокотехнологичные проекты решили поддержать через МТОР

Правительство внесло в Госдуму законопроект о режиме международной территории опережающего развития. С помощью преференций МТОР предполагается поддержать проекты по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Создание механизма международной территории опережающего развития предусматривается проектом закона, поступившим на рассмотрение депутатов.

Предполагается, что режим МТОР обеспечит «наиболее благоприятные условия для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Резидентом территории опережающего развития нового формата, по замыслу разработчиков законопроекта, сможет стать новое российское юрлицо, при этом не ограничивается участие в нем иностранных юридических и физических лиц.

Предусматривается, что международная ТОР может создаваться на территории одного или нескольких муниципальных образований в границах одного дальневосточного региона. Решение о создании может быть принято как на уровне правительства РФ, так и в рамках международного договора, сообщает корреспондент Fishnews.

Требования к инвестиционному проекту резидента — капитальные вложения не менее 500 млн рублей и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Предполагается, что резиденты смогут рассчитывать на льготы по уплате налога на прибыль, страховых взносов. Такие преференции предусмотрены еще одним законопроектом, который также внесло в Госдуму правительство, — это поправки в Налоговый кодекс РФ.

Также планируется предусмотреть возможность использования процедуры свободной таможенной зоны, господдержку при обеспечении МТОР объектами инфраструктуры.

Площадь международной территории опережающего развития не может превышать 20 квадратных километров, что является достаточным для размещения 10-20 промышленных комплексов, отмечено в пояснительной записке.

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