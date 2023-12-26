Фареры обменялись квотами с Исландией

Фарерские острова и Исландия заключили соглашение о рыболовстве в водах друг друга на 2024 г. Стороны обменялись квотами придонных и пелагических видов.

Переговоры в области рыболовства между Фарерами и Исландией традиционно проходили на высоком политическом уровне, однако в 2022 г. они условились о встречах профильных ведомств. Поэтому и переговоры в нынешнем году, начавшись 27-28 ноября со встречи чиновников в Рейкьявике, завершились подписанием только на минувшей неделе, сообщает корреспондент Fishnews.

Несмотря на изменение уровня переговорного процесса и текста самого соглашения, его условия в целом повторили договоренности, достигнутые в 2022 г., отмечает портал The Fishing Daily. Фарерские суда получили возможность вести промысел придонных и пелагических видов рыбы в исландских водах, а исландцы смогут добывать пелагические виды в акваториях Фарерских островов.

Как пишет датский портал Fisker Forum, квота фарерцев на промысел донных видов останется на уровне 5,6 тыс. тонн, включающих 2,4 тыс. тонн трески и 400 тонн пикши. Кроме того, рыбаки Фарер смогут добыть 5% квоты северной путассу, установленной Исландией, Гренландией и Норвегией, но не более 30 тыс. тонн.

Также стороны установили обоюдный доступ к квотам северной путассу и атлантической сельди на уровне прошлых лет. Дополнительно исландские рыбаки получили право добыть 1,3 тыс. тонн скумбрии в фарерских водах.

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