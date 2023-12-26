Иваси стали ловить активнее

К 25 декабря на пелагической путине освоено более 540 тыс. тонн сардины-иваси и свыше 15 тыс. тонн скумбрии, приводит цифры Тихоокеанский филиал ВНИРО.

В прошедшую неделю сардину и скумбрию добывали пелагическими тралами 14 средне- и крупнотоннажных судов под флагом РФ. Однако в среднем ежесуточно на лову находилось всего 8 судов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ТИНРО. По данным филиала, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе и южнее Малой Курильской гряды при температуре поверхности океана 7-12°С.

Отмечено, что обстановка на промысле сардины значительно улучшилась, уловы высокие. Максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 898 тонн, в среднем за судо-сутки осваивали 335 тонн, за неделю добыто 15 754 тонны.

Уловы скумбрии чуть ниже, чем на предыдущей неделе, и уступают показателям 2020-2021 гг. Некоторые суда добывали до 73 тонн за сутки, среднее значение — 19 тонн на СС, недельный вылов — 812 тонн.

Нарастающий вылов сардины на 24 декабря составил 540 436 тонн, скумбрии — 15 013 тонн, привели цифры ученые.

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