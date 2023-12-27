Осетр в мешке довел жительницу Хабаровского края до уголовного дела

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о нелегальном сбыте 17,6 кг осетрины. По данным правоохранителей, незаконной торговлей хотела заняться жительница поселка Циммермановка.

В июне сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на трассе Николаевск-на-Амуре — Селихино. В ходе досмотра полицейские обнаружили в багажнике мешок с 10 фрагментами амурского осетра.

Пассажирка заявила, что рыбу она приобрела на улице в родном поселке Циммермановка для личного потребления. После покупки фигурантка направилась в Комсомольск-на-Амуре на машине своего знакомого, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. Отмечено, что водитель не знал о «краснокнижном» багаже попутчицы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Дело передано в суд, с подозреваемой взяли обязательство о явке.

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