Таможни Дальнего Востока распланировали график на новогодние праздники

Таможенные органы Дальнего Востока продолжат оформлять товары и пассажиров в бесперебойном режиме, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

Без выходных будут работать два центра электронного декларирования, расположенные в Дальневосточном регионе: Владивостокский таможенный пост — с 8:30 до 22:00; Дальневосточный таможенный пост — с 8:30 до 20:30.

Круглосуточно будут работать таможенные посты, расположенные в крупных дальневосточных портах Владивосток, Находка и Восточный, рассказали Fishnews в отделе по связям с общественностью ДВТУ.

В автомобильных пунктах пропуска в Приморском крае пропуск товаров и транспортных средств не будет осуществляться: в ДАПП «Турий Рог» и ДАПП «Полтавка» — 1, 2 и 7 января; в МАПП «Пограничный» (грузовое и пассажирское направление) — 1 января, 7 января (грузовое направление); в МАПП «Краскино» — 31 декабря, 1 и 7 января (пассажирское направление), 1 и 7 января (грузовое направление).

Режим работы железнодорожных пунктов пропуска «Пограничный», «Махалино» во время праздников не изменится, эти пункты пропуска будут работать круглосуточно.

Таможенные органы в крупных пунктах пропуска в Забайкальском крае — МАПП «Забайкальск» и ЖДПП «Забайкальск» также будут оформлять грузы и пассажиров в круглосуточном режиме.

Таможенники на российско-монгольской границе в МАПП «Кяхта» в праздничные дни (пассажирское и легковое направление) будут работать круглосуточно, грузовое направление — с 8:00 до 20:00, ЖДПП «Наушки» – будет принимать грузовые и пассажирские поезда в круглосуточном режиме.

Полная информация о работе таможенных органов Дальневосточного региона в новогодние праздники размещена на сайте ДВТУ в разделе «Работа таможенных постов в пунктах пропуска».

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