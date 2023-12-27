Главрыбвод подсчитал годовые выпуски

В 2023 г. предприятия Главрыбвода выпустили в дикую природу около 145 млн экземпляров рыбной молоди. В основном это ценные и особо ценные виды, отмечают в Росрыболовстве.

Сиговых было выпущено более 68 миллионов, осетровых — более 16 миллионов, лососевых — более 44 миллионов, частиковых — более 10 миллионов, прочих — более 5 млн экземпляров, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В ведомстве обратили внимание, что большинство бизнес-компаний осознают свою ответственность за причиненный экологический ущерб и принимают участие в компенсационных программах. Так, в 2022 г. Росрыболовство, Главрыбвод и ПАО «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве в области сохранения и восстановления водных биоресурсов в регионах. Партнеры обязались осуществлять необходимые мероприятия по возмещению ущерба ВБР и среде их обитания, согласовали работу по выпуску молоди ценных и исчезающих видов рыб и созданию благоприятных условий для воспроизводства популяций.

Реализует компенсационные мероприятия Главрыбвод. В рамках соглашения с 2023 по 2028 гг. ожидаемый объем выпуска — 36,6 млн экземпляров, из которых почти 8 млн приходится на сибирского осетра. По состоянию на 22 декабря 2023 г. пять филиалов учреждения — Нижне-Обский, Верхне-Обский, Северный, Сахалинский и Камско-Волжский — отправили в дикую природу в общей сложности 5,5 млн штук молоди атлантического лосося, кеты, нельмы, сазана и сибирского осетра. Доля сибирского осетра в этом объеме — более 1 млн экземпляров. В 2024 г. работа будет продолжена.

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