Правительство продлило запрет на вывоз ряда товаров

Правительство продлило ограничения на вывоз отдельных видов товаров: меры будут действовать еще два года. При этом обновлены списки товаров, на которые распространяется решение.

На срок до конца 2025 г. продлено действие ограничений, предусмотренных на вывоз отдельных категорий товаров, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что постановлением от 9 марта 2022 г. № 311 правительство предусмотрело запрет на вывоз за рубеж (за исключением стран ЕАЭС) целого ряда товаров. Также постановлением от 9 марта 2022 г. № 312 был предусмотрен разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров на территории государств Евразийского экономического союза. Решение власти объяснили необходимостью защиты экономики в условиях санкций, изначально ограничения вводились до конца 2023 г.

При этом предусмотрены исключения, на которые особые требования не распространяются. Например, на товары, вывозимые в качестве припасов, запчасти и спецоборудование для обслуживания транспортных средств международной перевозки.

Продление предусмотрено постановлением правительства от 23 декабря 2023 г. № 2285. При этом списки товаров изложены в новой редакции.

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