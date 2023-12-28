Заслуги рыбинспекторов поощрят знаком отличия

Росрыболовство учредило знак отличия «90 лет органам рыбоохраны России». Юбилей система защиты рыбных запасов отметит в апреле 2024 г.

К грядущему юбилею органов рыбоохраны Федеральное агентство по рыболовству учредило новую ведомственную награду. Как сообщает корреспондент Fishnews, знаком отличия «90 лет органам рыбоохраны России» могут награждаться как действующие, так и бывшие сотрудники Росрыболовства, его территориальных органов и подведомственных организаций, а также другие лица — в том числе за содействие и участие в организации, развитии и совершенствовании рыбоохраны.

Решение о награждении принимает руководитель Росрыболовства.

Днем рождения органов рыбоохраны в нашей стране считается 7 апреля. В этот день в 1934 г. приказом Народного комиссариата снабжения СССР было образовано Главное управление регулирования рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод), которому были переданы функции по охране рыбных запасов.

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