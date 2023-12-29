Правительство оставило послабления по разрешениям для бизнеса

Правительство продлило действие постановления об особенностях разрешительной деятельности, принятое в 2022 г. для поддержки экономики в условиях санкций. За федеральными ведомствами осталась возможность упрощать получение получение разрешений, в том числе в рыбной отрасли.

Изменения внесены в постановление правительства от 12 марта 2022 г. № 353. За госорганами в следующем году сохраняется возможность устанавливать особенности целого ряда разрешительных режимов — их перечень приводится в приложении № 3 к постановлению. Например, федеральные ведомства могут принять решение о сокращении срока предоставления разрешения, внесения в них изменений; о сокращении перечня документов для получения разрешений; о сокращении перечня требований для получения разрешения. Среди таких разрешительных режимов — классификация и освидетельствование судов, выдача разрешений на вылов водных биоресурсов, госрегистрация маломерных судов, сообщает корреспондент Fishnews.

Также предусматривается автоматическое продление разрешений, срок действия которых истекает в 2024 г., в важных сферах деятельности, уточнили в пресс-службе правительства.

Особенности разрешительной деятельности были установлены в 2022 г. для поддержки стабильности экономики в условиях санкций.

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