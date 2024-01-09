Изменения по рыбацкой отчетности учли в правилах для Западно-Сибирского бассейна

Минсельхоз внес изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. Большой блок поправок связан с новшествами по рыболовному журналу.

Изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна внесены приказом Минсельхоза России от 22 ноября 2023 г. № 869. Документ официально опубликован 29 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, большая часть поправок связана с введением новых требований о рыболовном журнале (такой термин пришел на смену промысловому журналу).

Предусмотрены и другие корректировки по разным видам рыболовства. Так, внесены изменения по запретным для промысла водных биоресурсов срокам. Установлен запрет на вылов в реках Северная Сосьва и Ляпин в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре чира. Изменена суточная норма добычи тугуна при любительском рыболовстве в Красноярском крае, Тыве и Хакасии.

Внесены и другие корректировке по регулированию любительской рыбалки в Енисейском рыбохозяйственном районе.

В новой редакции изложено приложение с районами на севере Красноярского края для любительского лова сетными орудиями.

Приказ Минсельхоза вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Для пунктов 10, 11, 16, 23 — 25 изменений сделано исключение: они уже начали действовать.

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