Отрасль переходит на электронную отчетность

С 1 марта вступят в силу важные для рыбной промышленности изменения — положения закона об электронных разрешениях на вылов и электронном рыболовном журнале. При этом для рыбаков до начала декабря установлен переходный период.

Правовая основа для электронных разрешений на вылов и электронного рыболовного журнала предусмотрена федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 229 — после нескольких лет подготовки.

На судах, которые обязательно оснащаются техническими средствами контроля, рыболовный журнал необходимо будет вести в электронном формате, для них же предусматривается обязательное оформление разрешений в электронном виде. В остальных случаях разрешения можно будет получать на бумаге. При этом для всех категорий пользователей будет действовать переходный период до 1 декабря, в течение которого по-прежнему можно использовать бумажные документы.

В связи с законодательными изменениями обновляется и подзаконная база. С 1 марта вступит в силу приказ Минсельхоза от 14 ноября 2022 г. № 802 о требованиях к содержанию и формам журнала, порядке его ведения. С этого же времени будут действовать новые правила оформления разрешений на вылов.

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