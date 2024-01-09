РОП снабдили новой «нормативкой»

С 1 января 2024 г. в России начала работу обновленная система расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Правительство утвердило нормативную базу для экосбора на этот год.

Закон о РОП был принят в августе прошлого года. В пресс-службе Минприроды отметили: утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители и импортеры, а не компании, которые производят товар. Планируется, что это упростит администрирование процесса, так как субъектов нового регулирования около 55 тысяч, а сейчас их около четырех миллионов, обратили внимание в министерстве.

В конце декабря правительство России утвердило методику расчета, а также сами ставки экосборадля участников РОП. В 2024 г. ставки не изменятся — останутся на том же уровне, что и в прошедшем году, рассказали в Минприроды.

Закон предполагает введение полной ответственности, то есть обязанности 100% утилизации упаковки для ее производителей и импортеров в 2027 г. Рост нормативов утилизации отходов от упаковки будет поэтапным: в 2025 г. — 55%, в 2026 — 75%, в 2027 г. — уже 100%.

Производитель может создать свои мощности по переработке, обратиться к утилизатору или уплатить государству экологический сбор. Эти средства должны пойти на создание необходимой инфраструктуры для обращения с отходами — от контейнеров для раздельного сбора отходов до заводов по их переработке.

Методика расчета ставки экосбора вводится в России впервые, это нововведение предусмотрено законом о РОП, подчеркнули в Минприроды.

Еще один опубликованный правительством документ утвердил «конвертор» для участников РОП. В постановлении прописаны виды продукции, которые могут быть произведены в результате утилизации отходов. Предполагается, что это позволит исключить факты недобросовестного или некачественного выполнения обязанности.

Минприроды отмечает, что для участников РОП предусмотрен уход от бумажных заявлений и отчетности. Все взаимодействие происходит теперь только в электронной форме.

«Кроме того, появится реестр утилизаторов. Он позволит сформировать базу «надежных» компаний, которые занимаются утилизацией. С теми предприятиями, которые готовы утилизировать больше, чем позволяют их мощности, соглашения заключать не рекомендуется», — обратили внимание в пресс-службе министерства. Правила ведения такого реестра кабмин уже установил.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство также утвердило перечни товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативы этой утилизации. В списках в том числе тара и упаковка, применяющаяся на рыбопромышленных производствах: деревянные поддоны, картонные коробки, бумажные пакеты, мешки, полиэтиленовая пленка и пр.

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