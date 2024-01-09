В Заполярье займутся комплектующими для рыбной промышленности

На базе Мурманского арктического университета планируется создать Инжиниринговый центр прототипирования и биотехнологий. Его деятельность будет направлена на разработку комплектующих по нескольким направлениям.

Концепцию работы Инжинирингового центра прототипирования и биотехнологий на базе МАУ была одобрена на заседании наблюдательного совета вуза. Встречу в конце декабря провел вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Деятельность центра будет нацелена на разработку комплектующих в трех приоритетных направлениях: биотехнологии, специализированное оборудование для морских судов и оборудование для хранения и переработки биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Планируется разрабатывать в том числе решения для производства моющих веществ для очистки судов и различного судового оборудования, кормов и биодобавок для объектов рыбного промысла и аквакультуры, рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на проректора по научной и инновационной деятельности МАУ Георгия Гогоберидзе.

Среди потенциальных партнеров центра, как уточнили областные власти, Кольский ГМК, филиал, СРЗ «Нерпа», Центра судоремонта «Звездочка», «Фосагро» и «Антей Север».

В середине 2024 г. планируется участие университета в конкурсе грантов Минпромторга на реализацию проектов по созданию центров инженерных разработок (инжиниринговых центров).

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