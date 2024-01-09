Костромские осетроводы присматриваются к форели

Костромская область планирует увеличить объемы производства товарной рыбы. Инвестпроект, реализация которого начнется весной 2024 г., предполагает строительство в регионе форелевого комплекса с замкнутым водоснабжением.

Инициатором проекта по строительству автоматизированного комплекса для выращивания форели выступает крупнейшее рыбоводное предприятие региона «Волгореченскрыбхоз». На сегодняшний день на его долю приходится более 95% объемов производства товарной рыбы в Костромской области — это в первую очередь осетровые, а также карп и форель.

Весной 2024 г. хозяйство планирует начать строительство в Нерехтском районе современного форелевого комплекса с замкнутым водоснабжением. Он позволит производить 2 тыс. тонн форели крупной навески и 112 тонн рыбопосадочного материала в год. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной администрации, предполагаемый объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей.

На уровне региона действует ряд мер поддержки предприятий аквакультуры. Рыбоводы имеют право на субсидии для покупки оборудования, племенной молоди, содержания племенного маточного поголовья, на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках, а также на льготные кредиты и гранты для фермерских хозяйств. С 2022 г. рыбоводные хозяйства Костромской области получили в виде финансовых мер поддержки более 7,2 млн рублей.

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