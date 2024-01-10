Новая правкомиссия обошлась без бизнеса

В состав новой правительственной комиссии по вопросам АПК, рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских территорий пока не вошли представители отраслевых объединений.

Напомним, что правительство решило создать единый орган вместо двух отдельных комиссий по АПК и рыбному хозяйству.

В декабре был утвержден состав новой правкомиссии. В него включены представители Совета Федерации и Госдумы, федеральных ведомств, аппарата правительства, Росагролизинга.

В комиссию по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса входили главы рыбохозяйственных союзов и ассоциаций, а также руководители компаний. На новой площадке такого представительства нет, сообщает корреспондент Fishnews.

В то же время комиссия имеет право привлекать к своей работе представителей общественных организаций, а также специалистов.

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