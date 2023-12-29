Правкомиссии по АПК и рыбному хозяйству определили состав

Правительство утвердило состав комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

Вместо комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развития сельских территорий и комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса правительство решило создать единый орган.

Его состав утвержден распоряжением правительства от 27 декабря 2023 г. № 3979. Как и две прошлые отдельные правкомиссии, новый орган возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко. Заместителями председателя комиссии назначены министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

В состав комиссии вошли председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных и председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, представители ФСБ России, Минвостокразвития, Минпромторга, Россельхознадзора, Минпримроды, Федерального агентства водных ресурсов, Минэкономразвития, Росагролизинга, Федерального агентства лесного хозяйства, Минфина, Минздрава, департамента природных ресурсов, земельных отношений и АПК правительства.

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