Рестораторов Японии взбодрил рыбный аукцион

В ходе традиционного новогоднего аукциона на токийском рынке Тоёсу тунца весом 238 кг продали за 114,24 млн иен (около 788,4 тыс. долларов). СМИ отмечают: столь крупная сумма дает надежду на возрождение ресторанному бизнесу страны, связанному с рыбой и морепродуктами.

В прошлом году за «новогоднего» тунца заплатили в три раза меньше, сообщает корреспондент Fishnews.

Чтобы выкупить лот, выставленный на продажу 5 января, совместную ставку вновь сделали токийский оптовик Yamayuki и оператор ресторана Sushi Ginza Onodera. По информации портала Seafood Source, эти участники аукциона побеждают в нем уже четвертый год подряд.

Как заявил местным СМИ президент «Ямаяуки» Юкитака Ямагути, он был уверен, что итоговая ставка перешагнет порог в 100 млн иен, так как экономика страны постепенно восстанавливается.

Тунца-гиганта выловили у побережья префектуры Аомори, пишет газета The Japan Times. Им планируется накормить посетителей мишленовского ресторана «Онодера» в столичном районе Гинза.

Издание обращает внимание: несмотря на сохраняющуюся экономию со стороны потребителей, рестораны и другой бизнес, связанный с индустрией туризма, чувствуют значительное облегчение после снятия «противоковидных» мер.

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