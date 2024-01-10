Будущее рыбной отрасли — за развитием логистики, считают банковские эксперты

Перспективы рыбной отрасли — в развитии переработки и логистики для доставки продукции на внешний и внутренние рынки, считает руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко. Банковский сектор, по ее словам, уделяет особое внимание этим направлениям.

Рыболовство, рыбопереработка и марикультура решают задачи продовольственной безопасности страны, и это определяет особенности госполитики. Большой упор государство делает на развитие переработки рыбы: чтобы основная добавленная стоимость формировалась у нас в стране, а на внутренний рынок и за рубеж шла готовая продукция, отметила глава Приморского филиала РСХБ Елена Бакуменко в беседе с корреспондентом Fishnews.

В 2023 г. в рыбной отрасли прошли новые крабовые аукционы, победителям которых предстоит реализовать инвестиционные проекты по строительству флота и логистических комплексов. Также были собраны заявки на участие во втором этапе программы инвестиционных квот на вылов рыбы.

В рамках первого этапа квот под инвестиции при поддержке банка строится восемь промысловых судов. Во вторую волну предусматривается также участие РСХБ в обновлении флота и создании логистических комплексов.

Развитие логистики для доставки рыбопродукции, холодильной инфраструктуры для ее хранения, рыбоперерабатывающих мощностей — то, что важно и для будущего рыбной отрасли, и для решения задач продовольственной безопасности. «И наше внимание, в том числе Россельхозбанка в Приморском крае, как раз направлено на формирование основных фондов на территории России», — подчеркнула Елена Бакуменко. Важным банковские эксперты считают включение проектов по созданию объектов для производства, хранения, транспортировки рыбной продукции в программы господдержки, субсидирования процентных ставок.

Перспективным сектором в Приморье остается марикультура, обратила внимание руководитель филиала РСХБ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews