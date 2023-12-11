Илья Шестаков: Заявочная кампания по инвестквотам вызвала повышенный интерес

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о предварительных результатах заявительной кампании по второму этапу программы инвестиционных квот.

В этом году прием заявок о закреплении и предоставлении долей инвестквот - 2022 проходил в особые сроки - с 8 августа по 8 декабря .

«В целом заявочная кампания прошла успешно. Со стороны рыбопромышленников был повышенный интерес, - прокомментировал предварительные результаты глава Росрыболовства Илья Шестаков. - Хочу отметить, что заявки были поданы на все виды промысловых объектов. При этом спрос на квоты с инвестиционными обязательствами по строительству новых судов превысил количество выделенных под эти объекты квот».

Заявки были поданы на строительство транспортных рефрижераторов, судов типа «А» и «Б» . Также бизнес заявился на постройку береговых заводов типа «М» для переработки минтая и тихоокеанской сельди. «Помимо этого мы получили заявки по средне- и малотоннажным судам для добычи разнорыбицы и заводам малой мощности», - сообщил Fishnews глава федерального агентства.

Всего на строительство различных инвестиционных объектов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна подано 26 заявок.

«В течение следующих 30 дней будет проводиться работа по рассмотрению заявлений на соответствие требованиям», - уточнил Илья Шестаков.

Напомним, что закон о втором этапе инвестиционных квот был подписан в прошлом году . Программу стимулирования постройки новых мощностей для отрасли через предоставление прав на вылов решили продолжить на Дальнем Востоке. В этом году правительство выпустило подзаконную базу для реализации программы .

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