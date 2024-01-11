Президент прокомментировал вопрос рыбных пошлин

Тему пошлин на рыбопродукцию — причем как ввозных, так и вывозных — поднял на встрече президента с предпринимателями ДФО представитель РРПК и компании «Русский краб» Александр Сапожников. Предложения будут проработаны, но с регулированием импорта нужно быть осторожней, подчеркнул Владимир Путин.

Между пошлинами при ввозе импортной рыбопродукции в России и теми, что встречают российскую продукцию за рубежом, существует перекос. Об этом член совета директоров РРПК и компании «Русский краб» Александр Сапожников заявил на встрече президента с предпринимателями в Хабаровске, сообщает корреспондент Fishnews.

«И кроме того, есть такая экспортная пошлина, которую мы сами себе устанавливаем. Она на нашу рыбу на 50% выше, чем ввозная пошлина на импортную рыбу. Вот нам кажется, что это вопрос не совсем справедливый с точки зрения дальневосточных рыбаков. Мы бы хотели, чтобы вы посмотрели и помогли его решить», — выступил рыбопромышленник.

Предложения будут проработаны, но резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена на внутреннем рынке может подскочить, прокомментировал Владимир Путин.

Александр Сапожников в свою очередь заявил, что российские рыбаки готовы обеспечить продукцией населения всей страны, но надо снизить стоимость доставки с Дальнего Востока в центральные регионы.

«Ну, это опять бюджетные расходы, связанные с субсидированием перевозок», — отреагировал президент, добавив, что импортная продукция в том числе помогает закрыть потребности рынка.

Владимир Путин сообщил, что поручит Минсельхозу и Минэкономразвития посмотреть вопрос по пошлинам. Здесь нужно быть очень аккуратными, чтобы не допустить роста цен на российском рынке, подчеркнул он.

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