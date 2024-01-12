Китай вернул лидерство среди импортеров дальневосточной рыбы

По данным Россельхознадзора, экспорт рыбопродукции в 2023 г. из Приморского края и Сахалинской области вырос на 72%, превысив 1,9 млн тонн. Две трети этого объема приходится на поставки в Китай.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора отчиталось об оформлении на экспорт в 2023 г. почти 1,927 млн тонн рыбы и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области. По сравнению с 2022 г. экспорт рыбопродукции увеличился на 72%, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По объему поставок на первое место вышел Китай, потеснив прошлогоднего лидера — Республику Корея. По сравнению с 2022 г. рыбный экспорт в КНР вырос более чем в три раза, превысив 1,305 млн тонн. В южнокорейском направлении рыбаки отправили 557,3 тыс. тонн рыбопродукции, в Японию — 26,2 тыс. тонн, в Нигерию — 15,7 тыс. тонн, в Таиланд — 11,1 тыс. тонн.

Рыба и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области в 2023 г. поставлялись в 20 стран мира. В перечне стран-импортеров впервые появились Кипр, ОАЭ, Чили, Того и Грузия. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей оказались минтай, треска и краб в живом виде.

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