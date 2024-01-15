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Нарастающий вылов сардины-иваси российскими судами в прикурильских водах в 2023 г. составил 544 тыс. тонн, это абсолютный рекорд в XXI в.

Рекорд по иваси: ученые рассказали об особенностях промысла пелагических объектов

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) проанализировали результаты промысла в 2023 г. пелагических объектов в северо-западной части Тихого океана. Приводятся тенденции работы российского флота на промысле тихоокеанского кальмара, сайры, скумбрии и сардины-иваси.

По данным траловых съемок ТИНРО, биомасса сардины-иваси в северо-западной части Тихого океана достигла 3,3 млн тонн, а скумбрии только в прикурильских водах — 1 млн тонн.

В 2023 г. в промысле сардины-иваси и скумбрии участвовало 58 добывающих судов разного типа и тоннажа, тогда как в предыдущем году — 41 судно. Из общего количества 54 единицы флота работали пелагическими и разноглубинными тралами, остальные суда использовали кошельковые невода.

Основные орудия лова, использованные в пелагическую путину 2023 г.

География промысла охватила Южно-Курильскую и Северо-Курильскую зоны, а также воды Японии — по квотам, полученным в рамках двусторонних соглашений, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Ученые обратили внимание на изменение сроков работы. Пелагическая путина проходила с января по декабрь 2023 г. Возможность перехода к круглогодичной схеме появилась благодаря работе по межправсоглашениям. Также в 2022-2023 гг. отмечена тенденция к распространению крупных скоплений сардины-иваси до прикамчатских вод, в связи с чем обратные миграции к югу продолжаются до конца декабря.

Общее количество судосуток лова стало рекордным, превысив показатель 2022 г. на 44% (в 2023 г. — 2909 судосуток лова; в 2022 г. — 2014 судосуток).

Количество судосуток лова (2022-2023 гг.)

Тихоокеанский кальмар

Как и в 2022 г., отмечены очень слабые подходы тихоокеанского кальмара в прикурильские воды. Общий вылов в 2023 г. составил всего 359 тонн.

Объем вылова основных пелагических объектов в 2023 г.

Низкая численность этого объекта в северо-западной части Тихого океана циклична и определяется состоянием, тенденциями развития популяций сардины-иваси (конкурента за кормовую базу тихоокеанского кальмара), численность которой в последние годы значительно выросла.

Динамика биомассы тихоокеанского кальмара в СЗТО (2020-2023 гг.), тыс. тонн

Тихоокеанская сайра

На промысле сайры работало одно добывающее судно. С конца октября по начало ноября выловлена 51 тонна.

Среди факторов, повлиявших на снижение отечественного промысла этой рыбы, специалисты отметили значительные климато-океанологические изменения. Они оказали воздействие на схему миграционных потоков сайры в северо-западной части Тихого океана: районы нагула рыбы сместились далеко на восток.

Поисковые работы по учету скоплений сайры, проведенные научными специалистами ТИНРО в августе — сентябре 2023 г. в верхней эпипелагиали тихоокеанских вод Курил, позволили обнаружить обширное скопление только в прибрежной части острова Итуруп.

Вместе с тем результаты осенних траловых съемок эпипелагиали южной части Берингова моря продемонстрировали наличие сайры в районе пролива Ближний (между Командорскими и Алеутскими островами): удельный вес тихоокеанской сайры в суммарной биомассе превалирующих видов нектона составил 10%, или 80,5 тыс. тонн.

Состав нектонного сообщества (без медуз) в Беринговом море (сентябрь – начало октября 2023 г.)

Японская скумбрия

В последние два года отмечена отрицательная динамика добычи скумбрии. В 2023 г. средний вылов этой рыбы на судно в сутки составил 10,1 тонны, что практически в три раза ниже показателя путины 2022 г. (29,6 тонны).

Объем вылова скумбрии значительно снизился из-за уменьшения запаса в северо-западной части Тихого океана (после подъема в 2018-2021 гг.), также повлияла тенденция 2022-2023 гг. к смещению нагульных скоплений в более восточные районы.

По итогам промысла в СЗТО в прошлом году российские суда поймали 15,5 тыс. тонн скумбрии — 31% от вылова 2022 г. (49,5 тыс. тонн).

Динамика среднего вылова скумбрии на судно в сутки (2020-2023 гг.), тонны

Дальневосточная сардина (иваси)

Эффективность промысла в последние годы поступательно увеличивается, и в 2023 г. достигла 187 тонн на судно в сутки. Это на 32% больше, чем в 2022 г. (141,8 тонны).

Нарастающий вылов сардины-иваси российскими судами в прикурильских водах в 2023 г. составил 544 тыс. тонн. Это абсолютный рекорд в XXI веке. Показатель 2023 г. на 90% выше уровня 2022 г., когда рыбаки добыли 286 тыс. тонн.

Динамика среднего вылова сардины-иваси на судно в сутки (2020-2023 гг.), тонн

Значительное увеличение объема вылова сардины-иваси с 2020 г. обусловлено появлением высокоурожайных поколений, а также существенной «экспансией» нагульных скоплений этой рыбы в исключительную экономическую зону России в прикурильских водах, вплоть до акватории Камчатки и южной части Берингова моря.

Вылов скумбрии и сардины-иваси в 2016-2023 гг., тыс. тонн

Использованы иллюстрации с сайта ТИНРО

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