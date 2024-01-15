Восточная верфь включилась во второй этап строительства краболовов под квоты

В Приморском крае Восточная верфь приступила к работе в рамках строительства судов по итогам второго этапа крабовых аукционов. Передать краболов заказчику предприятие планирует в 2025 г.

Восточная верфь заключила в рамках второго этапа программы квот под инвестиции контракты на постройку еще пяти судов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

«На верфи уже приступили к резке и гибке металла для строительства краболова. Судно планируется передать заказчику в 2025 году», — приводится информация регионального министерства промышленности и торговли.

По итогам крабового аукциона первого этапа, проводившегося в 2019 г., предприятие сдало для компаний, входящих в ГК «Сигма Марин Технолоджи», четыре промысловых судна.

Напомним, что новые торги по продаже долей квот вылова краба с закреплением за победителями инвестобязательств прошли в октябре 2023 г.

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