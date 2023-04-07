Нерестилищам Дагестана вновь планируют санацию

Росрыболовство и власти Республики Дагестан обсуждают новый этап спасения Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов. Потребность в восстановительных работах возникла из-за изменения русла реки Терек.

Спасение Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, общая площадь Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов составляет 36 тыс. га. От их состояния зависит сохранение и пополнение видового разнообразия экосистемы Северного Каспия, и, соответственно, экологическая обстановка и развитие рыбохозяйственной отрасли республики.

Оба водоема находятся в оперативном управлении Главрыбвода. Нехватка воды затрудняет искусственное воспроизводство рыбных запасов. По словам премьер-министра Дагестана, из-за отсутствия стабильного водообеспечения с 2005 г. акватории находятся в критическом состоянии. Обводненными остаются менее 30% их площади.

Заполнение водой ведется через Гудийскую протоку Терека по трем каналам Терско-Каспийского филиала Главрыбвода. В 2019-2022 гг. филиал расчистил каналы, однако изменение русла реки привело к обмелению Гудийской протоки. Требуется ее расчистка.

Главрыбвод за свой счет провел проектирование работ. На основании этих оценок Росрыболовство прорабатывает вопрос с Минфином по выделению средств на расчистку Гудийской протоки протяженностью 11,3 км.

По информации пресс-службы правительства Дагестана, сроки реализации мероприятия — 2023–2027 гг. На текущий и будущий годы в совокупности запланировано около 120 млн рублей.

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