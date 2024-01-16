Счетная палата изучит результаты стимулов для развития Курил

В этом году Счетная палата решила оценить результаты применения на Курильских островах преференциального режима и проанализировать выполнение профильной федеральной целевой программы.

Экспертно-аналитическое мероприятие по Курилам вошло в план работы Счетной палаты на 2024 г. СП намерена оценить результаты применения на островах преференциального режима, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что в 2022 г. были приняты изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов на Курилах. В 2023 г. — поправки, предполагающие использование таможенных преференций: для предприятий предусмотрели преимущества свободной таможенной зоны.

Также Счетная палата запланировала проанализировать реализацию в 2021 — 2023 гг. федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 — 2025 гг.».

Проведение экспертно-аналитического мероприятия предусмотрено в мае-октябре 2024 г.

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