Сахалинские рыбаки активно ловят навагу

В заливе Терпения в начале года проходит одна из знаковых для Сахалинской области путин — наважья. Промысловая обстановка, по словам рыбаков, хорошая, рассказал на конференции Fishnews президент региональной ассоциации Максим Козлов.

Малый рыболовный флот на Сахалине с началом года отправился за навагой. Добыча этой рыбы активным способом идет в заливе Терпения. «Рыбаки говорят, что промысловая обстановка благоприятная. Хотелось бы только, чтобы на навагу был хороший рыночный спрос», — отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

По оперативным данным на 16 января, предприятия добыли в заливе Терпения более 2 тыс. тонн наваги, сообщили в АРСО. Общая квота составляет свыше 5 тыс. тонн.

Пользователи Сахалинской области, конечно, ведут добычу и других видов водных биоресурсов. С началом января стартовала масштабная минтаевая путина в Охотском море.

«Разрешения на вылов выдавались оперативно. Хотелось бы поблагодарить руководство и сотрудников Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства за работу», — заявил президент ассоциации. В деле себя показывает и цифровизация процессов оформления промысловых разрешений, добавил он.

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