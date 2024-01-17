На Таймыре расследуют дело о браконьерстве сига

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова более 1 тыс. экземпляров сига. Экспертиза показала, что водным биоресурсам причинен особо крупный ущерб — свыше 2,9 млн рублей.

Фигуранта задержали на реке Енисей в октябре сотрудники полиции совместно со специалистами госохотнадзора. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, браконьер незаконно рыбачил с помощью моторной лодки и сетей.

В ходе проверки судна полицейские обнаружили пять сетей, а также более 1 тыс. экземпляров сига, из которых мужчина выпотрошил икру.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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